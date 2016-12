Internet- User lachen über die deutsche Polizei

Ein User schimpfte auf Twitter: "Polizistinnen mit MPs ohne Magazin? Konsequente Umsetzung der politischen Vorgaben: So tun, als ob."

User: "Symbolbild für Zustände unter Rot- Grün in NRW"

Ein weiterer Twitter- User schrieb hämisch: "Das beste Symbolbild für die absurden Zustände unter Rot- Grün in Nordrhein- Westfalen."

"Wie sollen uns solche Beamtinnen schützen? Ob die wissen, dass das Magazin fehlt? Lächerliche Figuren!", twitterte ein weiterer User. Ein anderer User meinte augenzwinkernd: "Viel schlimmer finde ich, dass die Hosen der Polizistinnen viel zu lang sind."

Polizistinnen mussten nach peinlichem Vorfall zum Rapport

Die Reaktionen auf das Foto im "Kölner Stadt- Anzeiger" seitens der Exekutive folgten prompt. "Wenn etwas passiert wäre, hätten sie nicht die erforderliche Sicherheit geben können - weder anderen, noch sich selbst", sagte Polizei- Pressesprecher Wolfgang Baldes am Donnerstag. Die Beamtinnen seien im Umgang mit der Maschinenpistole ausgebildet, sie hätten also wissen müssen, wie die Waffe zu tragen ist. Ihnen sei schlicht ein Fehler unterlaufen, so Baldes. Die Polizistinnen des Wachdienstes wurden am Donnerstag zu einem "klärenden Gespräch" mit ihren Vorgesetzten zitiert.

"Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind sich sehr bewusst, dass nur eine sofort einsetzbare Maschinenpistole den Schutz bietet, den die Menschen und auch die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten im Ernstfall brauchen", sagte der Leitende Polizeidirektor Michael Temme am Donnerstag in einer Mitteilung der Kölner Polizei. Ein Magazin in der Westentasche reiche für eine schnelle Verfügbarkeit nicht aus.

Die Polizei geht derzeit von einem Einzelfall aus. Dennoch wurden am Donnerstag auch alle anderen Beamten noch einmal zum Umgang mit der Maschinenpistole instruiert. Nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt, bei dem zwölf Menschen um Leben kamen, verstärkte die Polizei ihre Präsenz auf den Weihnachtsmärkten. Einige der Polizisten tragen seitdem besonders schusssichere Westen sowie Maschinenpistolen.