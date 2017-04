Terror- Pärchen sammelte Geld für IS in Syrien

Für Schlagzeilen sorgte der "Krone"- Bericht rund um ein in Wien- Fünfhaus verhaftetes Terror- Pärchen. Dutzende Cobra- Beamten waren im Auftrag der Staatsanwaltschaft im Einsatz und stürmten die Wohnung der beiden. Wie sich nun herausstellte, soll das Duo Geld für den IS in Syrien überwiesen haben.