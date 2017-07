Kern über Doppelmord aus FPÖ- Hass "tief bestürzt"

Der brutale Doppelmord in Oberösterreich schockt das Land: Ein 54- jähriger Muslim aus Tunesien hat ein älteres Ehepaar in Linz brutal ermordet - aus Hass auf die FPÖ, wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellen sollte. Auch Bundeskanzler Christian Kern geht der politisch motivierte Mord nahe. Er zeigte sich in einem Statement gegenüber krone.at am Samstagabend "tief bestürzt" und betonte, dass Österreich das Land "des Zusammenhalts und des Gemeinsamen" sein müsse.