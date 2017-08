Jahres- Rekord: Hitzepol mit 37,8 Grad in NÖ

Das sind die Bundesländer- Hitzerekorde im Detail (Stand: 16.40 Uhr; Quelle: UBIMET):

37,8 Grad, Haag (Niederösterreich)

37,0 Grad, Stadt Salzburg

36,5 Grad, Linz (Oberösterreich)

36,4 Grad, Wien- Donaufeld und Innere Stadt (Wien)

Donaufeld und Innere Stadt (Wien) 36,3 Grad, Bludenz (Vorarlberg)

36,2 Grad, Kufstein (Tirol)

35,9 Grad, Podersdorf (Burgenland)

35,4 Grad, Bad Radkersburg (Steiermark)

34,1 Grad, Ferlach (Kärnten)

Foto: APA/SARAH KVECH

Prognose: Hitze hält an

Bis Sonntag hält die Hitzewelle auf jeden Fall an, prognostizierten die Meteorologen der ZAMG. Österreichweit herrschen bis dahin verbreitet Temperaturen über 30 Grad, speziell im Osten und Süden werden auch mehr als 35 Grad erreicht. Die Höchsttemperaturen dürften in den nächsten Tagen bei 37 bis 38 Grad liegen, speziell zum Wochenende hin sind vereinzelt auch an die 40 Grad nicht auszuschließen.

Regionale Gewitter

In der überhitzten Luft entstehen in den nächsten Tagen in einigen Regionen auch Gewitter, vor allem im Bergland. Erste Anzeichen für ein Ende der Hitzwelle zeigen die Vorhersagemodelle für Anfang nächster Woche.

Ob Österreichs Hitzerekord von 40,5 Grad, gemessen am 8. August 2013 in Bad Deutsch- Altenburg, in den nächsten Tagen geknackt wird , könne man derzeit noch nicht genau sagen.