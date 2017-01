Hells Angels: Gesuchter Mörder in Wien gefasst

Bei dem dringend Tatverdächtigen handelt es sich nach Angaben des Bundeskriminalamtes um den 34 Jahre alten Marcus M., den ehemaligen Präsidenten des mittlerweile aufgelösten Hells Angels Charters Leipzig.

Er soll am 25. Juni 2016 in Leipzig gemeinsam mit drei weiteren Personen Veysel A. - er war Mitglied des Klubs United Tribuns - getötet haben. Das Opfer starb damals durch sieben Schüsse aus einer Pistole.

M. soll zwar nicht der Schütze gewesen sein, er habe jedoch mehrfach auf den bereits niedergeschossenen und am Boden liegenden Veysel A. eingetreten, und das "in Tötungsabsicht", wie das Bundeskriminalamt weiter mitteilte.

Deutsche Polizei setzte Belohnung von 10.000 Euro aus

Der 34- Jährige war nach der Tat zunächst in U- Haft genommen, dann aber wieder freigelassen worden, woraufhin er untertauchte, hieß es vonseiten der APA. Daraufhin wurde eine europaweite Fahndung eingeleitet, das sächsische Landeskriminalamt setzte eine Belohnung von 10.000 Euro für Hinweise auf M. aus.

Am Mittwoch stürmten dann in Wien rund 100 Beamte des Bundeskriminalamts, der Landespolizeidirektion und der Sondereinheit Cobra das Klubhaus des Hells Angels Charters in Margareten und konnten Marcus M. festnehmen.

Video: Cobra- Beamte kurz vor dem Zugriff

