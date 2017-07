Grazer Raubüberfälle: Wer kennt diesen Mann?

Die von der Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit genehmigte Sonderkommission habe die Aufgabe, die Informationen zu den Raubüberfällen zu sammeln, zu bewerten und Entscheidungen zu treffen. Laut Mitteilung der Landespolizeidirektion werde die "Soko" eng mit der Staatsanwaltschaft Graz zusammenarbeiten und von dieser im kurzen Wege Ermittlungsaufträge erhalten.

Wer kennt diese Männer? Foto: LPD Steiermark

Am Freitagnachmittag wurden nach Anordnung durch die Staatsanwaltschaft zudem weitere Bilder aus einer Überwachungskamera (siehe Bild ganz oben) veröffentlicht. Sie zeigen eine der beiden im dringenden Tatverdacht stehenden Personen in besserer Auflösung.

Hinweise zum Aufenthalt oder der Identität dieser Person werden an den Journaldienst des Kriminalreferates unter 059133/65 3333 oder an jede Polizeidienststelle erbeten.

Sechs Überfälle innerhalb von nur zwei Wochen

Innerhalb von zwei Wochen sind in Graz sechs Überfälle auf Pensionistinnen begangen worden - am helllichten Tag, nach Einkaufswegen oder beim Holen der Post im Stiegenhaus. Der jüngste Überfall hat sich am Donnerstagnachmittag ereignet. Der oder die Täter hatten es vor allem auf Goldschmuck, Halsketten und Ringe sowie auf Bargeld abgesehen. Die betagten Opfer wurden teils lebensgefährlich verletzt. Seit Tagen wird intensiv nach Verdächtigen gefahndet.