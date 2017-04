FPÖ schaltet sich ein: "Auch wir haben die Liste"

Nach dem Schlagabtausch zwischen Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) und dem Sicherheitssprecher der Grünen, Peter Pilz , hat sich nun die FPÖ in den Streit um türkisch- österreichische Doppelstaatsbürgerschaften eingeschaltet. Man habe die türkische Wählerevidenzliste mit 46.000 Namen zugespielt bekommen und werde sie den Behörden zur Enttarnung illegaler Doppelstaatsbürger übermitteln, so FPÖ- Chef Heinz- Christian Strache am Dienstag in Wien.