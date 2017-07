32- Jähriger rastet aus und prügelt Mutter in Koma

Zu den Hintergründen des Familiendramas ist bislang nicht viel bekannt: Opfer und Täter wohnten gemeinsam in einer Wohnung in der niederösterreichischen Landeshauptstadt, es soll immer wieder Streit gegeben haben. Vergangenen Donnerstag eskalierte die Situation zwischen Mutter und Sohn dann völlig.

Gewaltorgie im Drogenrausch

Der 32- Jährige drehte im Drogenrausch völlig durch und prügelte wild auf die wehrlose 67- jährige Pensionistin ein. Irgendwann ging sie zu Boden: Das Opfer erlitt schwerste Verletzungen am ganzen Körper und wurde im Landesklinikum St. Pölten in künstlichen Tiefschlaf versetzt. Ihr Sohn kam vorerst in die Psychiatrie in Mauer - jetzt sitzt er in U- Haft.

Sandra Ramsauer, Kronen Zeitung