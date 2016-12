Status- Quo- Gitarrist Rick Parfitt verstorben

Parfitt war in ein spanisches Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem es zu Komplikationen in Zusammenhang mit einer Schulterverletzung gekommen war. Dort starb der 68- jährige Musiker in Folge einer schweren Infektion.

Rick Parfitt und Francis Rossi 2009 beim Glastonbury Festival Foto: APA/AFP/LEON NEAL

Status Quo hatten erst im Oktober den Kickstart zu ihrer - angeblich - letzten großen Tour im Wiener Gasometer gegeben. Den Pensionsschock- Rock hatte Frontmann Francis Rossi allerdings ohne seine bessere Hälfte Rick Parfitt zelebrieren müssen - dieser war wegen Herzbeschwerden ausgefallen. Eine Show tue mittlerweile körperlich weh, hatte Parfitt vor wenigen Monaten erklärt.

Ausschweifendes Leben geführt

Parfitt gehörte vor mehr als 30 Jahren zu den Gründern der Band, die wegen ihres andauernden Erfolgs ähnlich wie die Rolling Stones zu den großen "Pensionisten- Phänomenen" der Rockgeschichte zählt. Daneben machte Parfitt immer wieder durch Ausschweifungen Schlagzeilen. Die Boulevardzeitung "Sun" berichtete, dass er lange Zeit für umgerechnet mehr als 2000 Euro pro Woche Kokain schnupfte und täglich eine Flasche Whisky trank. 1994 konnte Parfitts Leben nur noch durch eine vierfache Bypass- Operation am Herzen gerettet werden.

Zu den Welthits von Status Quo zählen Evergreens wie "Rockin All Over The World", "What Ever You Want" und "In The Army Now". 1982 war Status Quo die erste Rockband, die bei einer Benefizshow vor der königlichen Familie auftrat. Mit mehr als 60 Chart- Hits gehört die Gruppe zu den erfolgreichsten britischen Bands aller Zeiten - noch vor den Stones und Queen. Ihre Alben fanden bislang mehr als 120 Millionen Käufer.