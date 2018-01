Ungarische Jäger retteten Hund aus Brunnenschacht

Ausgebüxt war - wie in unserer Printausgabe berichtet - Familienhund "Priya" bei einem Waldspaziergang in Heiligenkreuz im Lafnitztal. Das Tier hatte sich plötzlich losgerissen und war einem Reh hinterhergelaufen. Ungarische Jäger entdeckten den Vierbeiner in einem Brunnenschacht und befreiten ihn in einer spektakulären Rettungsaktion.