Webcams filmten Naturschauspiel

Was moderne Webcams schon leisten können, zeigen Aufnahmen, die ein Naturspektakel mitten in der Nacht auf Freitag dokumentieren. Kameras auf der Heidi Alm mit Blick nach Westen zum Falkertspitz, beim Berggasthof Wallackhaus in Heiligenblut in Blickrichtung Süden und eine Kamera auf dem Gipfel des Piz Chavalatsch an der Grenze von Südtirol zur Schweiz fingen Bilder von einem verglühenden Himmelskörper ein. "Ob da ein Meteorit oder nur Weltraumschrott verglüht ist, kann man schwer beurteilen. Das ist anhand solcher Aufnahmen kaum festzustellen", erklärt Christian Zechner, Leiter der Sternwarte Klagenfurt.