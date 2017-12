Pkw-Bande schlägt erneut in Kärnten zu

Die Bande der Pkw-Einbrecher, die seit einem Monat in ganz Kärnten aktiv ist, hat diesmal in Völkermarkt zugeschlagen: In der Nacht auf Silvester wurden aus sechs Autos Bargeld und Wertgegenstände entwendet. Bei drei PKW wurden die Seitenscheiben eingeschlagen. Bei drei weiteren Fahrzeugen hatten die Täter leichtes Spiel: Sie waren sogar unversperrt.