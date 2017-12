Das ist das erste Add-on für "Call of Duty: WWII"

Das erste Add-on für den Zweiter-Weltkrieg-Shooter "Call of Duty: WWII" steht vor der Tür. In "The Resistance" erleben die Spieler ab 30. Jänner hautnah das Leben des Widerstands im besetzten Frankreich. Als erstes sollen PS4-Spieler in den Genuss der neuen Inhalte kommen, Xbox- und PC-Spieler werden voraussichtlich Ende Februar damit versorgt. Neben neuen Einzelspielerinhalten soll es auch frische Mehrspieler-Maps geben, darunter Hitlers Hauptquartier: die Wolfsschanze.