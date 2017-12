Abfahrtsklassiker in Gröden ab 12.15 Uhr LIVE!

Franz, im Super-G am Freitag hinter dem deutschen Sieger Josef Ferstl und vor Mayer Zweiter, beendete im vergangenen Winter nicht nur eine ÖSV-Durststrecke von 651 Tagen ohne Abfahrtssieg, er widerlegte auch, dass die aktuelle Generation der österreichischen Speed-Herren mit der Saslong nicht zurechtkomme. Für diese These hatte gesprochen, dass seit Michael Walchhofer 2008 kein Österreicher mehr in Gröden jubeln durfte, ehe Franz die Nation erlöste. Nach 2010, als Romed Baumann auf Platz zwei fuhr, stand nicht einmal mehr einer auf dem Podest.