Räuber überfiel Postamt

Mit einer Faustfeuerwaffe im Anschlag stürmte gestern um 15 Uhr ein Räuber in das Postamt Laakirchen. Dort bedrohte er den Filialleiter und eine Mitarbeiterin und forderte mit ausländischem Akzent Geld. Der Filialleiter öffnete die Kassenlade und gehorchte, bei seiner Kollegin klemmte die Geldlade, sie bekam sie nicht auf.

Helikopter jagte den Flüchtigen



Die Beute stopfte der korpulente, etwa 1,75 Meter große Täter in seine Jacke, dann floh er und brauste mit einen silbernen Auto - vermutlich ein Nissan mit Stufenheck - Richtung B 144 davon. Kurz danach lief eine Fahndung an, auch ein Polizeihubschrauber war an der Suche beteiligt. Wenig später wurde in einem Wald bei Ohlsdorf ein silbernes Auto gesichtet - doch es war nicht das gesuchte Fahrzeug. Das Kriseninterventionsteam betreute die Raubopfer.