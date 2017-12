Österreich: In fünf Jahren 37.000 Millionäre mehr!

Vor allem die Reichen wurden reicher

Die Vermögen haben sich weltweit um 6,4 Prozent erhöht. Dabei sind vor allem die Reichen reicher geworden. Die Ungleichheit der globalen Vermögensverteilung hat im vergangenen Jahr wieder zugenommen. So sind in Afrika, Lateinamerika und im Raum Asien-Pazifik zwar die Durchschnittsvermögen gestiegen. Der Umfang der mittleren Vermögen dagegen hat sich weiter reduziert. Der Trend zu mehr Ungleichheit wird zumindest bis 2022 anhalten, glauben die Analysten der Credit Suisse.

Schweizer bleiben die Reichsten der Welt

Die Schweizer bleiben dabei die Reichsten der Welt. Kräftig gestiegen sind die Vermögen jedoch nur in China (+6,3 Prozent), in Europa (+6,4 Prozent) und vor allem in Nordamerika sowie in Indien (je +9,9 Prozent). In Afrika (+0,9 Prozent) und im Raum Asien-Pazifik (+0,7 Prozent) ohne China dagegen haben sich die Vermögen nur wenig erhöht.

Vermögen wächst schneller als Bevölkerung

Die Welt ist dabei nicht nur in absoluten Zahlen reicher geworden, sondern auch im Durchschnitt. So übertrifft der Vermögenszuwachs das Bevölkerungswachstum. In den letzten zwölf Monaten sind pro Erwachsenem die Vermögen um 4,9 Prozent auf 56.540 Dollar gestiegen.