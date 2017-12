Erstmals Mehrheit für Blau-Türkis in Wien

Wie eine OGM-Umfrage für den "Kurier" ergab, käme die SPÖ in Wien derzeit nur auf 32 Prozent - und würde damit acht Prozentpunkte einbüßen. Die FPÖ käme mit 29 Prozent in etwa an ihr Ergebnis von 2015 (31%) heran, die Grünen würden sich auf sechs Prozent halbieren. Um mehr als das Doppelte zulegen würde die ÖVP - von neun auf 20 Prozent. Die NEOS könnten mit einer leichten Steigerung um zwei Prozentpunkte auf acht Prozent rechnen. Die Liste Pilz könnte fünf Prozent erreichen.