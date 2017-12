Häupl: „Die Heuchelei geht mir auf die Nerven“

Ab Jänner ziehen Sie sich langsam zurück. Was hassen Sie an der Politik mittlerweile am meisten?

Hassen ist übertrieben, aber wenn mir etwas auf die Nerven geht, dann ist es die Scheinheiligkeit und die Heuchelei.

Was werden Sie an Ihrem ersten Tag in der Pension machen?

Das habe ich mir noch nicht überlegt. Vielleicht ein neues Büro einräumen.

Gibt es irgendetwas in diesem Büro hier, das Sie mit Freude zurücklassen?

Nahezu alles.

Michael Pommer, Kronen Zeitung