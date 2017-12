Schieder will „frischen Wind“ nach Wien bringen

Der geschäftsführende SPÖ-Parlamentsklubobmann Andreas Schieder möchte Wiener SPÖ-Chef und Bürgermeister werden. Er verspricht "frischen Wind", falls er sein Ziel erreicht - und eine Neuaufstellung der Stadtregierung. "Es wird sich sicherlich etwas ändern", sagt er im APA-Interview. Schieder kündigt ein "breites Team" an, wobei er noch keine Details nennt. Er lässt offen, ob er mögliche Kandidaten noch vor dem 27. Jänner, an dem der entscheidende Sonderparteitag der Wiener SPÖ stattfindet, präsentieren wird. Dass sich Wohnbaustadtrat Michael Ludwig ebenfalls um den Chefposten bei den Wiener Roten bewirbt, bedeutet laut Schieder nicht per se, dass dieser aus der Stadtregierung ausscheiden müsste. "Meine Hand ist ausgestreckt", beteuert der SPÖ-Politiker.