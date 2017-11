Kleine Journalisten in der VS Ponfeld

***

Artikel 5: Was steht in der Zeitung?

Auch in Zeiten von Handy und Internet halten sich die kleinsten Leser an Printausgaben. "Wenn mein Papa oder der Opa die Zeitung liest, darf ich sie auch immer haben", erzählte so mancher Knirps am Lesetag. Die Kinder wissen auch genau, was alles in der Zeitung steht: Auslandsnachrichten, Unfälle, Politik, Tote, Kino, Konzerte, Sport, Horoskop. Bei der Redaktionskonferenz waren sie mit Feuereifer dabei und brachten viele Ideen und Vorschläge ein. Danke an die Lehrerinnen, die bei der Umsetzung halfen.