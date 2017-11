Erster 3D-Zebrastreifen Österreichs jetzt in Linz

Derzeit sind die "schwebenden Schutzwege" in aller Munde: Jetzt hat Linz den Angaben der Stadt zufolge den ersten 3D-Zebrastreifen Österreichs bekommen. Durch eine optische Täuschung wirkt der Schutzweg in der Linken Brückenstraße, als würde er schweben. Allerdings ist der Effekt nur in eine Richtung sichtbar, daher ist er hauptsächlich für Einbahnen geeignet. Der Übergang soll die Aufmerksamkeit der Autofahrer für Fußgänger erhöhen.