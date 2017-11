Aus für Kopftuchverbot an steirischem Institut

"Dienstanweisung wird zurückgezogen"

Jedenfalls will sich der neue starke Mann im BFI, Aufsichtsratschef Sepp Gritz, auf keinen Rechtsstreit einlassen, hat zur Wochenmitte die Notbremse gezogen: "Die Dienstanweisung wird zurückgezogen." Sprich, die Trainerin darf wieder mit Kopftuch unterrichten.

Warum? In einer Mitteilung an die Mitarbeiter liest sich das dann so: "Aufgrund unterschiedlicher Rechtsmeinungen und Gutachten kommt die Geschäftsführung zur Auffassung, dass die Zulässigkeit der betreffenden Dienstanweisung nicht eindeutig geklärt ist. Insbesondere ist nicht abzusehen, in welchem Ausmaß sich die österreichischen Gerichte der Rechtssprechung des EuGH anschließen werden."