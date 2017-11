Wien-Duell: Ludwig und Schieder suchen Verbündete

Erste Sticheleien und böse Gerüchte

Und es sind schon die ersten Gerüchte und Sticheleien unterwegs. Während sich beide Teams zurückhalten, übernehmen "Parteifreunde" aus Bund und Land diese Aufgabe. So wird auf den Vertrauensindex verwiesen: Durch OGM-Befragungen wird erhoben, welchen Politikern die Österreicher am meisten vertrauen. Auf Landesebene ist das eindeutig Michael Ludwig (siehe Grafik), er führt die Liste an - und liegt sogar vor Michael Häupl. Auf Bundesebene ist es nicht Andreas Schieder, er ist im Minusbereich und einen Hauch vertrauenserweckender als Heinz-Christian Strache von den Freiheitlichen.