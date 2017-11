Der Wiener Erbfolgekrieg: Zerreißt das die SPÖ?

M. Pommer,

Ph. Wagner, Kronen Zeitung

Ludwig: "Die SPÖ muss sich breit aufstellen"

Michael Ludwig war der Erste der beiden, der sich klar als Häupl-Nachfolger ins Spiel gebracht hatte. "Mehr Verantwortung" will Ludwig - so seine eigenen Worte - übernehmen. Mit der Zuschreibung rechter Flügel, linker Flügel kann der Wohnbaustadtrat wenig anfangen: "Die SPÖ muss sich breit aufstellen." Und sie soll sich auch um Menschen kümmern, die mit der rasenden Globalisierung nicht so gut mithalten können. Ludwig: "Wir leben in einer wunderbaren Stadt. Aber es gibt viele Menschen, die das nicht so wahrnehmen und daher werde ich mich um diese Frage kümmern. Also wie Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen die Realität wahrnehmen."