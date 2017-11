Tirol: Großes Zittern vor brutalem Serien-Sextäter

In der Nacht auf Sonntag geriet eine 21-Jährige in der Innerkoflerstraße ins Visier des Angreifers. Dieser habe dem Opfer im Vorbeigehen in den Intimbereich geboxt und anschließend in Richtung Klinik-Areal die Flucht ergriffen. Eine Täter-Fahndung gab es unmittelbar nach dem Vorfall nicht. "Weil das Opfer den Übergriff erst am Dienstag bei uns angezeigt hat", erklärt Ernst Kranebitter von der Kripo. Ein Problem, das die Polizei bei ihren Ermittlungen immer wieder vor große Herausforderungen stellt.

Wohnt Täter in der Nähe?

Gleich nach dieser Anzeige fielen den Ermittlern Parallelen zu anderen Fällen auf. Ein Coup ereignete sich erst in der Vorwoche - in der nahen Haspingerstraße. Damals wurde eine 55-Jährige auf dieselbe Art und Weise vor ihrer Haustür attackiert.