Liebe Ex-Abgeordnete Sigrid Maurer!

Für mich ist nämlicher Netz-Schnappschuss von der aus dem Parlament hinauskatapultierten grünen ... äh ... "Wissenschaftssprecherin" Sigrid Maurer eine - Offenbarung. Zeigt den traurigen Niedergang einer einst stolzen und wichtigen Öko-Partei, ihren Selbstzerstörungstrieb und ihre seit dem Rücktritt Eva Glawischnigs ausufernde Arroganz und Dummheit.

Volles Sektglas und Stinkefinger in Farbe - i sauf mi jetzt an, und ihr könnt mich alle! Sie ham's echt drauf, Frau Maurer. Auch verbal, wenn Sie unter die peinliche Provokation schreiben: "To haters with love - an die Hasser mit Liebe."

Weswegen, ich muss es gestehen, mich beim Verfassen dieser Post an Sie die Frage beschäftigte: Hass ich die Sigrid? Die Antwort lautet: Mitnichten - die Sigrid tut mir nur leid.

Denn die Sigrid ist ein klassisches Geschöpf der sogenannten sozialen Medien. Süchtig nach Aufmerksamkeit.

Ein Opfer ihrer selbst. Arme, bedauernswerte Sigrid, und ...

... gottlob, nicht mehr im Hohen Haus.

Michael Jeannée​, Kronen Zeitung