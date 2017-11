Bursch beschimpfte Kurz: Keine gefährliche Drohung

Die Anklagebehörde stufte diese Passagen als geeignet ein, den Außenminister in Furcht und Unruhe zu versetzen. Sie unterstellte dem 17-Jährigen in ihrem Antrag auf Bestrafung, er habe Kurz mit dem Tod und mit der Vernichtung der gesellschaftlichen Stellung gedroht. Für das Gericht reichte die Beweislage aber nicht für einen Schuldspruch. Nachdem der Angeklagte die Aussagen nicht auf der Facebook-Page des Außenministers oder der ÖVP getätigt hatte, war gar nicht erweislich, ob Kurz je Kenntnis von ihnen erlangte.

Keine Zweifel bestanden allerdings, dass der Bursch am 8. Oktober 2016 in Korneuburg einen Jugendlichen verprügelt und am 21. Jänner 2017 auf einem Wiener Eislaufplatz einem Gleichaltrigen mehrere Faustschläge ins Gesicht verpasst hatte. Als eine Polizistin dem Verletzten zu Hilfe kam, ging der 17-Jährige auch noch auf die Beamtin los.

Experte ortete enorme Aggressionsbereitschaft

Zusätzlich zu der zweimonatigen Freiheitsstrafe wies die Richterin den Angeklagten in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher ein. Ausschlaggebend dafür war ein Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen Peter Hofmann, der den Burschen im Hinblick auf dessen Aggressionsbereitschaft für derart gefährlich einstufte, dass von ihm jederzeit weitere strafbare Handlungen mit schweren Folgen zu erwarten sind, sollte er nicht im Maßnahmenvollzug behandelt bzw. therapeutisch begleitet werden.

Das - nicht rechtskräftige - Urteil bedeutet, dass der 17-Jährige vorerst ohne zeitliche Begrenzung in einer Sonderstrafanstalt angehalten werden kann. Er wird erst dann wieder auf freien Fuß gesetzt, wenn ein Psychiater zum Schluss kommt, dass von ihm keine Gefahr für seine Mitmenschen mehr ausgeht.