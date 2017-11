NEOS-Stimmen für NR-Präsidentin Köstinger fraglich

"Bin überzeugt, dass sie Funktion gut ausfüllen wird"

Angesprochen auf Kritik an der Entscheidung, erklärte der Parteichef: "Ich bin gewohnt, dass, unabhängig davon was wir tun, es Kritik von anderen Parteien gibt." Er selbst werde seinem Stil treu bleiben und andere Parteien nicht schlecht machen. Köstinger habe einen "tollen Job" gemacht in allen Funktionen. "Wenn man will, wird man immer jemanden kritisieren können. Ich bin überzeugt, dass sie die Funktion gut ausfüllen wird." Kritik an ihrem jungen Alter ließ Kurz, selbst erst 31, ebenfalls nicht gelten, verfüge sie doch über langjährige Erfahrung im Europaparlament. Der Parteichef selbst wurde nun auch zum ÖVP-Klubobmann gewählt.