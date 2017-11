„Sex mit vielen Partnern macht die Frauen krank“

Wer als Frau häufig den Sexualpartner wechselt, geht ein gesundheitliches Risiko ein: Das enthüllt der Gynäkologe Johannes Huber in seinem neuen Buch. Promiskuität schwäche das Immunsystem, so der Hormonpapst - und so steigt die Gefahr, krank zu werden. Auch die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken, steigt rasant.