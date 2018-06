„Trendopfer“: Arbeitslose als Geschäftsmodell

Pönale bei Angeboten an AMS bereits miteinkalkuliert

Es gäbe zwar eine Quote für die Kurse - etwa wie viele Teilnehmer innerhalb von 90 Tagen nach dem Kursende einen Job vermittelt bekommen haben. Wenn die Quote nicht erreicht wird, gibt es ein Pönale, das allerdings bereits bei den - laut dem Ex-Trainer ohnehin größtenteils maßgeschneiderten - Angeboten an das AMS miteinkalkuliert würden.