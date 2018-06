Arbeitslosigkeit im Mai um neun Prozent gesunken

Der Aufwärtstrend am Arbeitsmarkt hält an, die Zahl der Arbeitssuchenden ist weiter deutlich rückläufig. 359.561 Personen waren im Mai ohne Job oder in Schulung, das ist im Jahresvergleich ein Minus von fast neun Prozent. Die Zahl der unselbstständig Beschäftigten stieg um 2,6 Prozent auf 3,744.000.