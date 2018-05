In deutscher Bundeswehr 24 Islamisten enttarnt

In der deutschen Bundeswehr sind in den vergangenen Jahren 89 Rechtsextremisten und 24 Islamisten entdeckt worden. Dies berichteten am Samstag deutsche Medien unter Berufung auf Angaben des Verteidigungsministeriums. Demnach bewerben sich Islamisten gezielt bei der Bundeswehr um dort eine militärische Ausbildung zu erhalten. Der Militärgeheimdienst MAD, der die Bewerber überprüft, habe 24 Islamisten enttarnt und verfolge 60 weitere Verdachtsfälle, heißt es.