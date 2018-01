Lobautunnel: Studien zeigen keine Alternative

Einfach erklärt: Es gibt vier Verkehrsszenarien, die die Experten für 2030 ausmalen. "Bleibt alles, wie es ist, erstickt Wien im Verkehr", fasst Vassilakou Szenario 1 zusammen. Kommt der Tunnel alleine, steigt der Pkw-Anteil 2030 ebenfalls massiv an - um 26,3 Prozent bzw. 305.000 Fahrzeuge pro Tag. Also kommen zwei "gute" Szenarien ins Spiel: Die eine Möglichkeit sieht einen Tunnel mit Ausbau des öffentlichen Verkehrs plus flächendeckender Parkraumbewirtschaftung vor, die andere das Öffi-Parkraum-Paket ohne Tunnel. Beide führen zur Reduktion des Verkehrsanteils. Für Vassilakou ist klar, dass es sinnvoller wäre, in Öffis zu investieren als in einen milliardenteuren Tunnel. "Doch die Gerichte haben nun zu entscheiden."