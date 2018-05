Das Böse hinter der Eliteschüler-Fassade

Während viele selbst eine kleine Notlüge nur schlecht vor Familie und Freunden verbergen können, gelingt es anderen sogar, ein blutiges Gewaltverbrechen zu vertuschen - so offenbar geschehen in Wien, nur knapp einen Tag nach dem brutalen Mord an der sieben Jahre alten Hadishat. Die Familie des Burschen lud am Samstag Freunde zum Teetrinken in die Tatwohnung ein. Nahezu nichts an dem Verhalten des Burschen verriet, dass er nur Stunden zuvor das sieben Jahre alte Mädchen auf grausamste Weise getötet hatte.