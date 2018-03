Kate: „Das Baby kann jetzt jeden Moment kommen“

Am Mittwoch jedenfalls absolvierte Kate in einem lindgrünen Kostüm ihren vorletzten Auftritt beim Symposium der Royal Society of Medicine in London. Am Donnerstag besuchte sie - dieses Mal in schwarzer Hose und weißem Mantel - mit Ehemann William eine Sporthilfeveranstaltung. Ihr letzter öffentlicher Termin.