Österreich als Türöffner für den Westen?

Auch auf höchster diplomatischer Ebene ist Österreich in Russland derzeit höchst aktiv unterwegs: Außenminister Lawrow empfing seine Amtskollegin Kneissl. Lawrow äußerte einen Wunsch, der wie ein Lob klingt: Er habe „gut mit Sebastian Kurz zusammengearbeitet“, sagte er mit Blick auf den österreichischen Vorsitz in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) im Vorjahr. „In den schwierigen Zeiten, in denen Europa und die ganze Welt stehen, ist ein offener, direkter und freundschaftlicher Dialog sehr vonnöten“, so Lawrow.