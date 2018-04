Triebwerk explodiert, Frau nach Notlandung tot

Dramatische Minuten an Bord einer Boeing 737 der Southwest Airlines: Nach einem Triebwerksschaden musste der Passagierjet am Dienstag auf dem Weg von New York nach Dallas außerplanmäßig in Philadelphia notlanden. Trümmerteile durchschlugen sogar ein Fenster. Laut US-Medien wurde eine Passagierin, die daneben saß, beinahe herausgeschleudert. Sie musste von anderen Fluggästen, die wegen des Druckabfalls die Sauerstoffmasken aufgesetzt hatten, festgehalten werden. Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt und erlag nach der Notlandung ihren Verletzungen. Sieben weitere Menschen wurden mit leichteren Verletzungen in Spitäler eingeliefert.