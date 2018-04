Slowakischer Innenminister tritt schon wieder ab

Blitz-Rücktritt auch in den USA

Zu einem Blitz-Rücktritt ist es auch in den USA gekommen, womit sich die Rücktrittsserie in der Regierung von Präsident Donald Trump fortsetzt. Nur zwei Tage nach seiner Ernennung warf der außenpolitische Berater von Vizepräsident Mike Pence, Jon Lerner, am Sonntag das Handtuch. Lerner war nach Angaben eines Regierungsvertreters bei Trump in Ungnade gefallen, weil er ein „Never Trumper“ sei. Mit diesem Begriff werden Republikaner beschrieben, die gegen Trump sind. Vor dem Präsidentschaftswahlkampf 2016 hatte Lerner im Rennen um die Kandidatur der Republikaner Trumps Rivalen Marco Rubio unterstützt.