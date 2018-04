„Bereits drei Bier pro Tag verkürzen das Leben“

„Österreicher trinken moderat"

„Die Mehrheit der Österreicher trinkt moderat. 14 Prozent trinken in einem problematischen Ausmaß. Männer trinken doppelt so häufig (19 Prozent) in einem problematischen Ausmaß wie Frauen (neun Prozent)“, sagte dazu Julian Strizek vom Kompetenzzentrum Sucht der Gesundheit Österreich GmbH im Jahr 2016. Aus einer Zeitreihenbetrachtung zwischen 1994 und 2015 habe sich allerdings ergeben, dass der Anteil der Menschen an der österreichischen Bevölkerung, die gesundheitsgefährdend Alkohol trinken, von 18 auf 14 Prozent gesunken ist.