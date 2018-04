Sean Penns Sohn wegen Drogenbesitz festgenommen

Hopper Penn, der Sohn von Sean Penn und Robin Wright, ist wegen Drogenbesitzes festgenommen worden. Wie „E! News“ am Donnerstag unter Berufung auf die Polizei im US-Staat Nebraska berichtete, wurden der 24-Jährige und seine 26-jährige Begleiterin am Vortag nach einer Verkehrskontrolle in Gewahrsam genommen.