Sandras Familie: „Verstehen die Welt nicht mehr“

„Das Urteil ist ein Skandal“

Doch auch in Tulln gehen nach dem Freispruch im Zweifel für jene beiden Asylanten, die das Mädchen missbraucht haben sollen, die Wogen hoch. Am Mittwochvormittag liegen der Hauptplatz, die Geschäfte und Straßen zwar noch unter einer von der Donau her wabernden Nebeldecke, doch die Gedanken der Bewohner sind glasklar. „Das Urteil ist ein Skandal“, spricht ein Pensionist bei einer Melange im Zentrum empört aus, was sich wohl viele hier denken.