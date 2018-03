Adler Benji Petrik denkt über Karriereende nach

Auch das noch! Es wird für den VSV heuer von Haus aus nicht leicht, ein gutes Team auf die Beine zu stellen – jetzt muss man wohl auch noch ohne Benjamin Petrik planen. Das 29-jährige Kämpferherz hat chronische Hüftprobleme, immer wieder große Schmerzen. „Ja, es stimmt, mir geht’s nicht so gut. Wahrscheinlich muss ich sogar aufhören.“ Der Stürmer hatte mit 17 Jahren den Sprung in die Kampfmannschaft geschafft, spielte 13 Saisonen in der Bundesliga – und hat in 619 Partien 72 Tore sowie 89 Assists verbucht. Sein Highlight war ’05/06 der Titel mit VSV. Benji ist mit zehn Treffern auch der beste Derby-Bomber der Adler. Künftig würde er gerne eine Polizei-Laufbahn einschlagen.