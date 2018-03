Razzia bei BMW - auch in Steyr Durchsuchungen!

Dienstag wurde die BMW Zentrale in München von 100 Beamten durchsucht. Grund für die Razzia: Es besteht der Verdacht der Abgasmanipulation in 11.400 Fällen. Auch im BMW Motoren-Werk Steyr haben Durchsuchungen stattgefunden. „Wir haben großes Interesse an der umfassenden Aufklärung des Sachverhalts und unterstützen die Behörden“, ließ die Werkssprecherin Barbara Krahwinkler verlauten.