Bei Öffis überraschend 49 Millionen € aufgetaucht

ÖVP-Klubchef Manfred Juraczka ist empört: „Die Stadt Wien schießt den Wiener Linien jährlich Millionen Euro zu. Und dann bleiben Millionen Euro einfach so übrig? Die Kalkulation im roten Wien ist zu hinterfragen. Wir verlangen völlige Aufklärung und stellen dazu eine schriftliche Anfrage an Brauner“, so Juraczka. „Die Wiener Linien sind jedenfalls kein Bilanz-Spielball!“