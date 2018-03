Westenthaler-Tochter : „Papa, ich steh hinter dir“

Nachdem am Dienstag vom Wiener Oberlandesgericht bestätigt wurde, dass Ex-Politiker Peter Westenthaler ins Gefängnis muss, hat sich seine Tochter Conni Westenthaler (22) zu Wort gemeldet. Via Facebook-Posting zeigte sie sich fassungslos: „Es sind nicht nur die Worte, die mir fehlen sondern auch der Glaube an die Gerechtigkeit und die Menschheit in diesem Land.“ Peter Westenthaler muss zumindest für vier Monate in Haft, denn erst dann kann er einen neuen Antrag auf elektronisch überwachten Hausarrest - sprich auf eine Fußfessel - stellen.