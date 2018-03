Asyl: Österreich bei Pro-Kopf-Belastung Fünfter

Zahlen auf hohem Niveau rückläufig

Allein in den vergangenen drei Jahren wurden in Österreich insgesamt rund 155.000 Asylanträge gestellt. Bei 8,7 Millionen Einwohnern hat unser Land dadurch im Verhältnis mehr Asylanträge zu bewältigen als als etwa zwei Drittel aller EU-Mitgliedstaaten. Bestätigt werden kann auch, dass die Zahlen auch in Österreich auf sehr hohem Niveau zurückgegangen sind.