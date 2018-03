Kein Angebot: Wienwert AG meldet Insolvenz an

Nach der Mutter, der Wienwert Holding, geht auch die Tochter, die Wienwert AG in die Insolvenz. Obwohl es zahlreiche Interessenten für die Wienwert AG gegeben hat, konnte sich am Montag im Rahmen der Frist keiner zu einem verbindlichen Angebot durchringen. Wienwert-Vorstand Stefan Gruze will daher schon am Dienstag den Insolvenzantrag stellen.