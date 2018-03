Allerletztes Comeback des ungeliebten Winters

Am Donnerstag trocken und warm

Vor allem im Osten, am Alpenostrand sowie im Grazer Becken liegen am Donnerstag anfangs lokale Nebel- oder Hochnebelfelder. Davon abgesehen überwiegt jedoch bis in den Nachmittag hinein allgemein sonniges und trockenes Wetter. In der Folge tauchen jedoch von Westen allmählich dichtere Wolken auf, die sich bis zum Abend bis Osttirol, Salzburg und in die westliche Steiermark ausbreiten. Von ein paar Regentropfen im Grenzgebiet zu Italien abgesehen bleibt es trocken. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Ost bis Süd, in Föhnstrichen am Alpenhauptkamm auch teils kräftig. In der Früh hat es minus drei bis plus fünf Grad. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit neun bis 18 Grad erreicht, am wärmsten wird es bei Südföhn im Westen.