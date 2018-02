Sozialmärkte in Wien: Hartes Leben am Limit

Mit zwei Krücken plagt sich Frau Frida (Name von der Redaktion geändert) in den Sozialmarkt mitten in einer Wohnsiedlung in der Donaustadt. "Frau Frida, schön, dass Sie uns wieder besuchen!" Mit diesen herzlichen Worten wird die 75-Jährige von der Verkäuferin begrüßt. Sie steht bereits mit einem Einkaufswagerl für die Dame parat und stellt ihr die zwei Krücken zur Seite, denn die braucht sie beim Einkaufen nicht. "Das ist unser Ritual, wenn Frau Frida bei uns einkaufen kommt", erklärt die Verkäuferin mit einem Lächeln.