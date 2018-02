Mehr als eine Million Waffen in Österreich

1993 schoss ein 13-Jähriger im niederösterreichischen Seitzersdorf einen Schuldirektor nieder und tötete dann sich selbst. Im Mai 1997 erschoss ein damals 15-Jähriger in Zöbern, ebenfalls Niederösterreich, eine Lehrerin und verletzte eine weitere. Der Mord an vier Menschen in Annaberg 2013 erschütterte das Land, wie kürzlich auch der Doppelmord von Stiwoll in der Steiermark. Die Statistik Austria spuckt dazu noch folgende Zahlen aus: Im Jahr 1970 gab es österreichweit 111 Morde (Höchstwert 1984: 134). Im Jahr 2017 waren es "nur" 43 (Tiefstwert 2012: 36).